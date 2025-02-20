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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
رنا عصمت

يعد العرقسوس من أهم المشروبات التى يقبل عليها الكثير من الناس فى شهررمضان الكريم، فيتميز بمذاقه الرائع كما له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، والتي من شأنها أن تجعل الأم في صحة أفضل لتقوى على مراعاة اطفالها.

لذا قدمت الدكتور سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد العرقسوس.

1- يعد من أفضل المشروبات الرمضانية التى يمكنك الإفطار عليها خاصة لمرضى السكر بسبب عدم إحتوائه على نسب السكر العالية التى توجد فى غيره من المشروبات.

2- يساعد فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا من خلال شربه ساخن، كما يخفف من إلتهابات الحلق والحد من السعال.

3- يقى تناول العرقسوس من الإكتئاب حيث أن حمض الجلايسيرزيك الذى يوجد في جذور العرقسوس يساعد في علاج القلق والعصبية والإكتئاب كما يشجع وظائف غدد الأدرينالين لخفض مستوى التوتر والقلق.

4-يحتوى العرقسوس على كمية وفيرة من المركبات ومضادات الأكسدة التى تمنع من تاكم الدهون بالاوعية الدموية، فبالتالى يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- يساعد شرب العرقسوس فى علاج ضغط الدم المنخفض، فيعمل على رفعه بعد شاربه بربع ساعة تقريبا.

6- يعالج مشاكل المعدة مثل الإرتجاع المريئى وسرطان وقرحة المعدة، كما يفيد تناول العرقسوس على تعزيز عملية الهضم.

7- يسهل عملية الهضم خاصة إذا تناولت كوباً منه بعد الإفطار أيضا.

العرقسوس تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان تعرف على فوائد العرقسوس

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تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
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