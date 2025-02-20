لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

فوائد الزبادي لا حصر لها، فهو وجبة تساعد في تحسين الهضم ويزيد من شعور الشبع والامتلاء لذلك فهو من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.

تعرف على فوائد البادى فى السحور خاصة لمرضى القولون ،وفقا لموقع هيلثى..



1- يحسن من الهضم ومن حركة الأمعاء.

2- تساعد البكتيريا الجيدة النشطة في اللبن على الحفاظ على صحة الأمعاء، ومساعدتها على التعامل مع بعض الظروف الصحيّة التي تصيبها كالإمساك، والإسهال، وسرطان القولون، وعدم تحمل اللاكتوز، ومرض التهاب الأمعاء

3- يحارب لبن الزبادي الاكتئاب الذي قد يكون سبباً من أسباب الأرق وعدم القدرة على النوم، وذلك بسبب محتواه من بكتيريا البروبيوتك

4- يمنع سرطان القولون

5- يعزز جهاز المناعة

6- يسهل الهضم