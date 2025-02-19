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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء المقابلات الشخصية لـ725 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف قيادات الإدارة المحلية
المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف قيادات الإدارة المحلية
ايمان البكش

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كلا من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية .

وأشارت د.منال عوض الى أن اليوم الأربعاء شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 80 متقدماً ، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم اجراء مقابلات لهم 725 متقدماً حتي اليوم التاسع  ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدمين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية  أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية .

التنمية المحلية منال عوض المقابلات الشخصية

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