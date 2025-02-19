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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصور الأولى لحادث دهس قطار البضائع سيارة ربع نقل في البحيرة

حادث قطار البحيرة
حادث قطار البحيرة
ساندي رضا

حصل موقع "صدي البلد " على الصور الأولى لحادث مصرع طفل في الثانية عشر من عمره و إصابة والدة إثر دهس قطار بضائع لسيارة ربع نقل بموكز  أبو المطامير بالبحيرة.

حادث قطار البحيرة
حادث قطار البحيرة
حادث قطار البحيرة
حادث قطار البحيرة


وقع الحادث نتيجة عبور السيارة من معبر غير شرعي، مما أدى إلى تصادمها بالقطار عند المزلقان المؤدي إلى قرية السلام.

الحادث أسفر عن وفاة الطفل أ.ح، 12 عاماً و تم نقلة إلى مشرحة مستشفى أبو المطامير بينما تم نقل و الدة المصاب ح.أ 40 عاماً إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية و تلقى العلاج الأزم .

و تم تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامة التى ستباشر التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة .

البحيرة حادث قطار أبو المطامير حادث تصادم بالبحيرة

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