بعد أيام من استقبال مولودها..كارمن سليمان تفاجئ جمهورها بعودتها إلى التصوير

فاجأت الفنانة كارمن سليمان جمهورها، بعودتها إلى تصوير برنامج المواهب "نجوم الغد" بعد ولادتها بأيام لطفلتيها التوأم "تاليا" و"تمارا".

وتُشارك كارمن سليمان في البرنامج كعضوة في لجنة تحكيم مع داليا مبارك وفؤاد عبد الواحد.

وقد نشرت الفنانة كارمن سليمان، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بعد أن رزقت بتوأم فى أول تعليق لها.

وقالت كارمن سليمان: "الحمدلله قولوا ما شاء الله تاليا وتمارا".

واحتفلت الفنانة كارمن سليمان، وزوجها مصطفي جاد بقدوم بمولدتهما الثاني .

وفى هذا السياق، شاركت كارمن سليمان جمهورها بجلسة تصوير جديدة من داخل المستشفي احتفالا بقدوم مولدتها الجديدة.

وكانت كشفت كارمن سليمان عن خبر حملها للمرة الثانية بعد سنوات من إنجاب ابنها الأول “زين".

ونشرت كارمن سليمان جلسة تصوير مع زوجها الملحن مصطفى جاد عبر فيسبوك وظهر فيها ملامح حملها دون الكشف عن تفاصيل طفلها المنتظر.

وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة: " الحمد لله.. عيلتنا بتكبر".