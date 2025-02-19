الأمن العام السعودي يعلن القبض على مقيم مصري بتهمة التحرش

أعلن الأمن العام السعودي، عبر بيان رسمي، القبض على مقيم مصري بتهمة التحرش بامرأة في المملكة، وأكدت السلطات أن الإجراءات القانونية جارية بحقه، وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية.

وبحسب البيان الصادر، فإن الجهات الأمنية المختصة تعاملت مع البلاغ بسرعة، حيث تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشددت السلطات على التزامها بتطبيق القوانين بحزم لضمان أمن المجتمع وحماية الأفراد من أي سلوكيات غير أخلاقية.

وتكثف المملكة جهود مكافحة التحرش وتعزيز بيئة آمنة لجميع المواطنين والمقيمين، وقد شددت السلطات السعودية في السنوات الأخيرة على تطبيق نظام مكافحة التحرش، الذي يهدف إلى حماية كرامة الأفراد ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال.

وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق الأنظمة بحزم يعكس التزام السعودية بالحفاظ على القيم الأخلاقية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين.

كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان مجتمع آمن ومستقر.