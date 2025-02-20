حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء إلى ذويهم

أكدت حركة حماس، أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء إلى ذويهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس:" بذلنا كل ما في وسعنا لحماية المحتجزين إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون تمكننا من إنقاذهم".

وأضافت حماس:" أي محاولة لاستعادة المحتجزين بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة تواصل السعي لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة تفاصيله، رغم ما يواجهونه من تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتقويض أي خطوات نحو تحقيق التفاهمات.

وشدد القانوع على أن إدارة قطاع غزة هي مسألة فلسطينية بحتة، وأن حماس لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أو أي طرف آخر بالتدخل في الشؤون الداخلية للقطاع أو التأثير في قراراته السيادية.