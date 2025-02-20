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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصليب الأحمر يصل نقطة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس

موقع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين
موقع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين
هاني حسين

وصل الصليب الأحمر إلى نقطة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 500 يوم على حرب غزة بلغت 846 قتيلا و15 ألف جريح من جنود وقوات الأمن ومقتل أكثر من 1200 مدني وأسر أكثر من 257 شخصا.

وقال المصدر ذاته إن 66% من المصابين هم جنود الاحتياط، وإن 51% من المتضررين هم من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

كما أصيب 7500 عسكري بحالات نفسية حادة، وأكثر من 11 ألف جندي يخضع للعلاج والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى أن 1500 جندي إسرائيلي أصيبوا مرتين وعادوا للقتال رغم إصابتهم.

اخبار التوك شو قطاع غزة غزة المحتجزين الصليب الأحمر

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