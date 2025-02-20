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مع نهاية الأسبوع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 فبراير 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مع نهاية الأسبوع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 فبراير 2025

مع نهاية الأسبوع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 فبراير 2025
مع نهاية الأسبوع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 فبراير 2025
ولاء خنيزي

في نهاية الأسبوع، يهتم المواطنين بمعرفة أسعار السلع الرئيسية والخضروات، حتى يتمكنوا من شراء الاحتياجات اللازمة لهم أثناء العطلة، ومن بين هذه السلع الرئيسية التي تحرص الأسر على متابعة أسعارها هي الدواجن التي تعتبر الوجبة الرئيسية على السفرة المصرية ومصدر البروتين المفضل لدى الكبار والصغار، ويحرص الكثير من المتابعين بمعرفة النشرة اليومية لبورصة الدواجن والبيض، للتوصل إلى أحدث ما وصلت إليه أسعار الفراخ، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

أسعار الدواجن

  • انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بمعدل 4 جنيهات للكيلو الواحد، لتتراوح سعرها بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم عرضها في الاسواق وتباع امام المستهلك بسعر يتراوح بين 100 جنيهًا إلى 101 جنيهًا.
  • سجلت اسعار الفراخ الساسو بين 102 جنيهًا إلى 103 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها إلى الجمهور المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 112 جنيهًا إلى 113 جنيهًا.
  • تراوحت اسعار الفراخ البلدي بين 124 جنيهًا إلى 125 جنيهًا للكيلو.
  • شهدت أسعار الفراخ الأمهات استقرارًا عند سعر 68 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

  • انخفض سعر الكتكوت الأبيض شركات بمعدل 2 جنيهًا ليسجل سعر يتراوح بين 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 42 جنيهًا إلى 42.5 جنيهًا.
  • الكتكوت الساسو استقر عند سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • الكتكوت الساسو بيور سجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • الكتكوت البلدي الحر استقر عند سعر يتراوح بين 6.5 جنيهات إلى 7 جنيهًات.

أسعار البط

  • استقر سعر لحم البط البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • سجل البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البط المسكوفي بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو
  • سجل البط البغالي سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البط مولار بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي

  • انخفض سعر اللحم الرومي الأبيض ليتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • انخفض سعر اللحم الرومي الأسمر أيضًا ليتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو. 

أسعار البيض

  • تراوح سعر كرتونة البيض (الأحمر) بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا في المزرعة.
  • سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا في المزرعة.
  • كرتونة البيض (البلدي) سجلت سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.
الدواجن أسعار الدواجن الفراخ أسعار الفراخ أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن اليوم الخميس  20 فبراير 2025

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