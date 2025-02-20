«مبابي»: أتمنى مواجهة هذا الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد، عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل “مبابي” هاتريك في فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي 3-1، أمس الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وسيلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن في الدور المقبل.

وقال “مبابي” في تصريحات نقلها موقع ناديه: “أتلتيكو وباير ليفركوزن فريقان عظيمان وصعبان للغاية، بالنسبة لي من الأفضل أن نواجه أتلتيكو لأننا لا نسافر بهذه الطريقة”.

وأضاف: "ستكون المباراتان صعبتين، لكن أتلتيكو سيكون صعبًا بدون السفر".

وحول الفوز على مانشستر سيتي، أجاب: “كانت ليلة مثالية للفريق وأردنا الفوز للوصول إلى دور الستة عشر، عندما تلعب ضد مانشستر سيتي فهي دائمًا مباراة صعبة”.

وأشار: "نحن أقوياء على أرضنا، ونلعب بشكل جماعي بأفضل طريقة ممكنة، وأعطينا السعادة لجميع جماهير ريال مدريد".

واختتم: "لقد كان يومًا رائعًا بالنسبة لنا وللفريق، علينا أن نستمر على هذا المنوال إذا أردنا الفوز بما نريد الفوز به".