حبس كروان مشاكل 4 أشهر في نشر أخبار كاذبة وسب إعلامية شهيرة

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، بحبس البلوجر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، مدة 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت محكمة جنح الأميرية قد أصدرت حكمًا في وقت سابق، يقضي بحبس "كروان مشاكل" لمدة شهرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بمياه النيل في أسوان.

وتضمنت الأخبار التي نشرها المتهم تحذيرًا من عدم الشرب من مياه النيل في أسوان، وهو ما أثار الجدل، حيث أشار إلى وجود مخاطر صحية تتعلق بهذه المياه، وهو ما تم نفيه لاحقًا من قبل الجهات المعنية.

وفي الجلسة السابقة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئناف، لحضور المتهم، حيث يُنتظر أن يوضح الدفاع عن المتهم مدى صحة ما نشره، فيما إذا كان قد وقع في خطأ غير متعمد أو إذا كان هناك قصد في نشر هذه المعلومات التي أثير حولها الجدل.

وكانت الواقعة شهدت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديوهات التي نشرها "كروان مشاكل"، ما دفع السلطات المحلية في أسوان إلى إصدار بيان رسمي ينفي صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن مياه النيل في أسوان صالحة للاستخدام الآدمي ولا تشكل أي خطر على صحة المواطنين.