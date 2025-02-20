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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتفاقية قوية مع ترامب بشأن الاستثمار والأمن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، يوم الخميس إنه أجرى مباحثات جيدة مع المبعوث الأمريكي لأوكرانيا وروسيا الجنرال كيث كيلوج. 

وأعرب زيلينسكي عبر حسابه بمنصة "إكس" عن امتنانه للولايات المتحدة على كل المساعدة والدعم الذي قدمته لأوكرانيا والشعب الأوكراني

وقال إنه من المهم بالنسبة لنا وللعالم الحر بأكمله أن نشعر بالقوة الأمريكية، وناقشنا بالتفصيل الوضع في ساحة المعركة وكيفية إعادة جميع أسرانا، بالإضافة إلى ضمانات أمنية فعالة. 

وأشار إلى أن أوكرانيا كانت تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، ونحن قادرون ويجب علينا أن نجعل السلام موثوقًا ودائمًا حتى لا تتمكن روسيا من العودة إلى الحرب مرة أخرى. 

وأكد أن أوكرانيا مستعدة لاتفاقية قوية ومفيدة حقا مع رئيس الولايات المتحدة بشأن الاستثمار والأمن.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقب لقاء الرئيس فلودومير زيلينسكي، والمبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيانها أنه لا تصريحات مشتركة عقب لقاء زيلينسكي ومبعوث ترامب.

ترامب أوكرانيا الرئيس الأوكراني زيلينكسي كيث كيلوج المبعوث الأمريكي فلودومير زيلينكسي

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