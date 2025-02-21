نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن مقترح ترامب بشأن التهجير يتطلب توحيد الموقف العربي لمواجهته.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "مصر والسعودية دولتان عربيتان هما الأكبر في الوقت الحالي والأكثر تأثيرا".

وشدد أنه على ترامب احترام سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحا أن الموقف العربي بشأن غزة في طور البلورة.

وأوضح أن الأردن رغم قلة مواردها وحجمها لكن أبدت رفضا قويا أمام محاولات التهجير، مؤكدا: "لن نقبل بأي حل يفرض على الأردن تحت أي غطاء اقتصادي".