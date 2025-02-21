حملة مسائية لإزالة الإشغالات في بورفؤاد

وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع البورفؤادي، واستراتيجية محافظة بورسعيد للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كل الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكل أنحاء المدينة، أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بمساكن الفيروز، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط على الشوارع الرئيسية ومحيط المناطق السكنية.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بضرورة توفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مؤكداً ان الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تماماً من التعديات.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة ، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.