الاتحاد السكندري في ضيافة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.. اليوم

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على البنك الأهلي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاتحاد والبنك الأهلي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “المقاولون العرب”.

ويستهدف الاتحاد بقيادة مدربه طلعت يوسف، مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب البنك الأهلي في مباراة اليوم وإحراز تقدم جديد في جدول الدوري.

وكان الاتحاد حقق فوزًا صعبًا على الجونة بهدف دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في بطولة الدوري برصيد 18 نقطة من 4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، يأمل البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى في انتزاع نقاط المباراة من زعيم الثغر، واقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا”.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن المصري صاحب المركز الرابع.