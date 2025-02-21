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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025.. قناة dmc تعلن عرض مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2
مسلسل جودر 2
سعيد فراج

أعلنت قناة dmc الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن عرض مسلسل جودر 2 لـ الفنان ياسر جلال، عبر شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني 2025. 

برومو جودر 2 

سبق أن طرحت قناة dmc الفضائية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل جودر 2 لـ الفنان ياسر جلال، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

وتضمن برومو مسلسل جودر 2، مشاهد خاطفة للبطل ياسر جلال، وأخرى أكشن حروب ومعارك، تعبر عن الغموض والإثارة في الأحداث.

بوستر مسلسل جودر 2 

طرح الحساب الرسمي لمنصة watch it البوستر الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال والذى من المقرر أن يعرض فى الماراثون الرمضان  2025 على منصة watch it وشاشات المتحدة.

وشاركت الصفحة الرسمية لقناة الحياة، صور كواليس مسلسل «جودر 2»، مصحوبة بتعليق: «كواليس مسلسل جودر الجزء الثاني مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور على شاشات المتحدة في رمضان 2025».

وعرض الجزء الأول من مسلسل جودر الماراثون الرمضاني الماضي 2024 وحقق نجاحا كبيرا .

مسلسل جودر 2 

مسلسل جودر 

ويعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل  يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري. 

ياسر جلال قناة DMC قناة dmc الفضائية الفنان ياسر جلال جودر جودر 2 مسلسل جودر 2

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