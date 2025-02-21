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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الحزب يعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لمستقبل أفضل

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

رحب أحمد رأفت، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية، بقيادات الحزب وأعضائه في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك والتنسيق الفعال بين كافة الأعضاء لتحقيق أهداف الحزب في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية. وأشار إلى دور الحزب البارز في دعم القضايا الوطنية والمشاركة في دفع عجلة التنمية في مصر.


وشدد رأفت على أن الحزب يواصل دعمه الكامل للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحزب يقف دائمًا خلف الرئيس والحكومة في كافة خطواتهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الحزب سيظل ملتزمًا بتقديم الدعم السياسي والعملي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لمستقبل أفضل، مع التأكيد على أهمية العمل الجاد من جميع أطياف الشعب المصري لتحقيق هذا الهدف المشترك.


وأضاف أن حزب مستقبل وطن يحرص على تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والمجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتقدم يحقق الرخاء لجميع أبنائه.

ونظمت قيادات الأمانة المركزية زيارة إلى محافظة الإسكندرية، تُعد الثالثة عشرة ضمن سلسلة الجولات التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات.


بدأت الزيارة باحتفالية لتقديم جهاز 100 عروس و100 كرسي متحرك و 60 رحلة عمرة لأهالي المحافظة.
 

حضر الحفل النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والفريق أحمد خالد، مُحافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي ، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين المساعد للحزب، والنائب يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب فخري طايل، أمين العمل الأهلي المركزي، والنائب مصطفى سالم، أمين العلاقات الحكومية المركزي، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، والدكتور سعيد عبد العزيز، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح، وحسن خاطر، أمين تنظيم الإسكندرية.


وتأتي هذة الفعاليات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأحق بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وللمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مستقبل الإسكندرية محافظة الإسكندرية

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