مسلسلات رمضان 2025 .. طارق الشيخ يغني تتر " حكيم باشا "

إنتهي الفنان طارق الشيخ من تسجيل تتر مسلسل “ حكيم باشا ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الفنان مصطفي شعبان الماراثون الرمضاني .

ومن المقرر ان يكون تتر مسلسل “ حكيم باشا ” باللكنة الصعيدية ، حيث ينمتي العمل الي نوعية الاعمال الصعيدية .

قصة مسلسل حكيم باشا :

يناقش قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

فريق عمل مسلسل حكيم باشا :

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قنوات عرض مسلسل حكيم باشا :

مسلسل حكيم باشا من المقرر عرض عبر قناتي الحياة وقناة cbc ، بالإضافة الي قناة الرشيد العراقية ، كما سيتم طرحه علي منصة watch it .