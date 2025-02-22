خطر في رمضان.. احذري إعادة تسخين هذه الأطعمة

يتبقى العديد من الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، ويقوم العديد من الأشخاص بتجميع الطعام وتسخينه لتناوله في وقت أخر.

لكن القيام بذلك قد يعرضك لخطر الإصابة بعدة أمراض خطيرة، والتي في حالات نادرة يمكن أن تكون مميتة، كما حذر أحد المتخصصين في سلامة الأغذية .

كما اتضح أن بعض الوجبات لا ينبغي إعادة تسخينها أبدًا، مهما كان القيام بذلك مريحًا، في حين تتطلب وجبات أخرى اهتمامًا خاصًا.

"ولكن يجب توخي الحذر عند تحضيره وإعادة تسخينه لتجنب التسمم الغذائي والحفاظ على خصائصه الغذائية."

أكلات احذري إعادة تسخينها

1. الأرز.. يحتوي على باكتيريا، وهذا النوع من البكتيريا قادر على إنتاج سموم يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي.

2. البيض.. لا ينبغي إعادة تسخين البيض بشكل كامل، المنتج الغني بالبروتين يجب أن يؤكل بارداً فقط، خلال 24 ساعة من الطهي.

3. الفطر.. على غرار البيض، عندما تتأكسد البروتينات، فإنها يمكن أن تصبح مسببة للسرطان لها القدرة على التسبب في السرطان.

4. السبانخ.. الخضراوات الغنية بالنترات يجب أن تشكل جزءاً من نظام غذائي صحي، ولكن يجب تجنب تسخينها في اليوم التالي.