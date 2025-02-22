جيلبرتو سيلفا: محمد صلاح أصبح نجم ليفربول الأول

أثنى النجم السابق جيلبرتو سيلفا على أداء محمد صلاح الرائع هذا الموسم مع ليفربول، مؤكدًا أن تطوره المستمر وقوته الذهنية جعلته نجم الفريق الأول بعد رحيل ساديو ماني.

وفي تصريحات لبرنامج "سوبر ليج" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، قال سيلفا: "صلاح لاعب مهم دائمًا وأداؤه في تطور مستمر. أصبح أقوى ذهنيًا، والصلابة الذهنية أمر بالغ الأهمية لكل لاعب".

وأضاف: "عندما كان ماني في الفريق، كانا يكملان بعضهما البعض، لكن الآن صلاح هو نجم ليفربول الأول. يمتلك جودة عالية وهو شخص بسيط وراقي في كلماته".

وتحدث سيلفا أيضًا عن تجربته مع أرسنال، قائلاً: "بداية مسيرتي مع أرسنال كانت بعد كأس العالم، وكان لديّ 6 سنوات رائعة هناك على المستويين الشخصي والمهني".

وتابع: "كنت سعيدًا للغاية في أرسنال في ذلك الوقت، وكان الفريق مثل العائلة، هدفنا الأساسي كان تحقيق البطولات".