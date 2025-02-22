أبو الغيط: قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة، متابعا: القضية الفلسطينية تتعرض لمخططات لتصفيتها عبر محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، نحن نعرب عن تطلعنا لموقف برلماني عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث، فالقضية الفلسطينية تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

