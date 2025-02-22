الزمالك يجهز مفاجأة للاعبين في حالة الفوز على الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رصد الزمالك مكافآت استثنائية في حالة الفوز بالمباراة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" إدارة الزمالك تعد اللاعبين بمكافآت فورية حال تحقيق الانتصار في مباراة اليوم ".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الخامسة عشر.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.