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دون الـ 33 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 33 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

تراجع سعر الجنيه الذهب من 33.160 ألف جنيه، الوم الأربعاء إلى 32.920 ألف جنيه.

يواصل سعر الذهب في التذبذب بالقرب من أعلى مستوياته للجلسة الرابعة على التوالي وذلك على المستوى العالمي.

وحقق سعر الذهب بذلك استفادة من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بينما تترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الرئيسي عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
 

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار الذهب الأسبوع الماضي.


يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 


سعر الذهب عالميا الآن سجل 2906 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3527 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4115 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4703 جنيهات.


سعر الجنيه الذهب اليوم


بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32.920 ألف جنيه.

وأظهر أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير ما يرون أنه مخاطر تضخمية متزايدة والتأثير غير المؤكد للتجارة والهجرة وسياسات ترامب الأخرى.

وقالت محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر يوم الخميس إنه بالنظر إلى توازن المخاطر، فمن المناسب الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال دون تغيير لبعض الوقت.

وبشكل عام يعمل الذهب كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب لأنه لا يقدم عائد لحائزيه، إلا أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن عوض أي تأثير لأسعار الفائدة وتوقعات البنك الفيدرالي.

بالإضافة إلى هذا فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 5 أطنان أخرى إلى احتياطاته من الذهب في يناير الماضي لتمثل ثالث زيادة شهرية متتالية، لتبلغ حيازاته الرسمية من الذهب الآن 2285 طناً أي ما يمثل 5.9% من إجمالي الاحتياطيات، إلى جانب تزايد عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 3% على أساس شهري إلى 125 طنًا، مما يدل على استمرار الطلب الفعلي على الذهب ما يدعم بقاء الأسعار مرتفعة على المدى القصير إلى المتوسط. 

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