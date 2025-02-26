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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا شركة غزل المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأهالي المحافظة بخالص التعازي والمواساة لأسرة فقيدَي العمل والعطاء أيمن أبو الفضل، محمد عطوة الشحات ومحمد البسطويسي كساب، من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذين انتقلوا إلى رحمة الله.


وقال محافظ الغربية: نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أفادت مصادر داخل قطاع شركة مصر للغزل والنسيج بوفاة العامل الثالث المصاب في حادث انفجار غلاية البخار عقب تعرضه لوعكه صحية أودت بحياته جراء إصابته البالغة أثناء علاجه بمستشفي الحلمية بالقاهرة.

نعي مجلس إدارة شركة غزل المحلة منذ قليل وفاة ثاني حالات المصابين في حادث حريق أحدي الغلايات داخل مصانع الشركة قبيل 72 ساعة الماضية والذي أسفر عن سقوط 4 مصابين قد نقلوا من مستشفي المحلة العام إلي مستشفي الحلمية بالقاهرة .
وأفادت مصادر داخل الشركة أنه سيتم نقل حالة المتوفي وتسليمه إلي ذويهم استعدادا لدفنه بمقابر أسرته.


وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال أجري  زيارة طارئة لتفقد القطاعات الإنتاجية بشركة غزل المحلة وتفقد أقسامها للوقوف علي اخر تطورات حريق وانفجار الغلاية خلال 72 الماضية  بعدما أسفر عن سقوط 5 مصابين بإصابات وحروق متعددة .


كما انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ويرافقه عدد من القيادات التنفيذية منذ قليل  إلي موقع حريق غلاية هائل داخل مصانع شركة غزل المحلة للوقوف على آخر تطورات الحادث .


كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي المحلة العام لنقل الضحايا ومصابي عمال غزل المحلة لعلاجهم باقسام الحروق العلاجية وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم 


في المقابل كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل عن أسماء الحالات الخطرة والمصابة في حادث حريق غلاية شركة غزل المحلة عقب نقلهم للعلاج بقسم الحروق بمستشفي المحلة العام.


وافادت المصادر أن أسماءهم هم كل من محمد عمر السيد أبو العينين ٥٠% ومحمد محمد عطوه الشحات ٧٠% ومحمد البسطويسي كساب ٥٠%.
وكانت مصانع مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة  في محافظة الغربية منذ قليل واقعة إصابة 5 عمال بحروق من الدرجة الأولي والثانية جراء حريق  غلاية بخار بشكل مفاجىء وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول إصابة 5 عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق ضغط بخاري بشكل مفاجئ .
وافادت مصادر داخل شركة غزل المحلة أنه تم نقل كافة المصابين والضحايا إلي قسم علاج الحروق بطوارىء مستشفي المحلة العام .

وانتقلت كافة القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية العمال شركة غزل المحلة ينعي شهداء ضحايا الغلاية

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