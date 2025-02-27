مطارات مصر السياحية تحقق رقما قياسيا باستقبال المسافرين في يناير 2025

حققت المطارات المصرية السياحية، ارتفاعًا ملحوظا في إجمالي عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خلال شهر يناير ٢٠٢٥، والتى بلغت بنسبه نمو ٣٦٪؜ لحركه الركاب مقارنة بنفس الشهر لعام 2024.

بحسب انفوجراف، نشرته وزارة الطيران المدني، فإن مطارات الجذب السياحي المصرية، استقبلت خلال يناير 2025، أكثر من 2 مليون راكب من المسافرين، ما بين مسافرين وقادمين من الخارج، على متن قرابة 16 ألف رحلة جوية على مدار الشهر، مقارنة بنحو مليون ونصف راكب استقبلتهم المطارات السياحية خلال نفس الشهر العام الماضي 2024.

أوضحت وزارة الطيران، أن هذه المطارات، هي (الغردقة - شرم الشيخ - سفنكس - أسوان - الأقصر - برج العرب - العلمين )، مشيره إلى أن أعلى المطارات استقبالا للركاب والرحلات خلال يناير 2025، هو مطار الغردقة، حيث استقبل أكثر من 700 ألف راكب قادمين على متن أكثر من 5 آلاف رحلة جوية.

تطوير وتحدياث

على الجانب الأخر، يشهد مطار القاهرة الدولي، أعمال تطوير وتحدياث جارية، تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي لحركة الطيران، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة السياحة، وتستهدف أيضا تحسين تجربة المسافرين وتطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية يأتي في مقدمة الاعتبارات لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية بما ينعكس إيجابًا على حركة السفر والسياحة ويعزز من قدراتنا لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأن التوسعات الجديدة والتحديثات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي؛ لاسيما تلك التي تمت بمباني الركاب والاستراحات تتماشى مع خطة التطوير التي مضت بها الوزارة خطوات سريعة وثابتة في ضوء أهداف التنمية الشاملة لخلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى بما يساهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.