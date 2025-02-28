زراعة 285 ألف فدان.. أبرز المشروعات القومية في سيناء

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر بدأت منذ نهاية عام 2014 في تنفيذ خطة تنموية شاملة في سيناء تهدف إلى إقامة مجتمعات متكاملة بدلاً من المشروعات المنفصلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التنمية تشمل العديد من القطاعات، مثل الزراعة حيث تم استصلاح 400 ألف فدان، تم زراعة 285 ألف فدان منها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لتوفير المياه، مثل محطة معالجة مياه بحر البقر.

وأشار إلى التطوير العمراني، حيث تم إنشاء 3600 وحدة سكنية وبناء مجتمعات جديدة في العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، ورفح، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصحية من خلال بناء 41 مستشفى و152 مدرسة، فضلاً عن زيادة عدد الجامعات إلى ثمانٍ، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية في المنطقة.

قطاع النقل

وتطرق إلى تطورات قطاع النقل، إذ جرى تم رفع كفاءة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في مجال الترانزيت، بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش ومنفذ طابا البحري، ومطار رأس سدر، مما يعزز من ربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية.