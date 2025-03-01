رئيس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

تقدم الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، بأصدق التهاني القلبية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى بلادنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، و أن يعين سيادتكم على القيام بمهامكم العظيمة لخدمة الوطن وحمايته والحفاظ عليه، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل سوء، و أن يكلل جهود سيادتكم المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يُعيدَ هذه الأيام المباركة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن واستقرار.

هذا وقد هنأ "ترابيس" أسرة جامعة دمنهور من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والأمن الإدارى والعمال والطلاب الأعزاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن خالص تهانيه لهم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيًا لهم ولأسرهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.