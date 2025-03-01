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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الخارجية الأمريكية: الرئيس الأوكراني عليه الاعتذار عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بتلك الطريقة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه على الرئيس الأوكراني أن يعتذر عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بتلك الطريقة.

ولفت إلى أنه لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي للبيت الأبيض وأن يصبح عدائيا.

وانقسمت ردود الفعل الأمريكية بشأن المشادة الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض، حيث اعتبرها ديمقراطيون "عاراً وأمراً محرجاً لأمريكا"، على الرغم من إشادات كبيرة من أعضاء في إدارة ترامب والحزب الجمهوري.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة "إكس"، ترامب لـ"الدفاع عن أمريكا بشجاعة لم تكن لدى أي رئيس من قبل للقيام بذلك"، مضيفاً: "شكراً لك على وضع أمريكا في المقام الأول.. أمريكا معك".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي القاهرة الإخبارية

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