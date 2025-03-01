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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وقف إجازة الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمختصين بالتفتيش بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على خطط العمل لمديرية الطب البيطري خلال شهر المبارك حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم  وتزويدها بالأختام و المادة السرية و أدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء. 

وأكد محافظ الجيزة، أن هناك رقابة مكثفة على كافة الأسواق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية؛  مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 
وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطب البيطرى  بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع الأحياء والمراكز ومديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة و المحال العامة و أسواق بيع الأسماك المملحة و المدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الادمي حفاظاً على سلامة المواطنين.


كما وجه محافظ الجيزة بمتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق و معارض اهلا رمضان لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى ومتابعة الثلاجات و أماكن عرض و حفظ و تداول المنتجات الغذائية و التي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته .


كما ضمت خطط عمل المديرية خلال شهر رمضان الإشراف على جميع الأغذية و اللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات و موائد الرحمن و تكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.

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