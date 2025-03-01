مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لشهر فبراير.. وهذا موقف صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) اليوم السبت عن فوز النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لشهر فبراير 2025.

جاء هذا التتويج بعد أداء متميز من مبابي مع فريقه في الدوري الإسباني، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق انتصارات حاسمة.

تألق مبابي خلال شهر فبراير، حيث سجل أهدافًا حاسمة وقاد فريقه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المحلية والأوروبية.

و تفوق على مجموعة من النجوم الكبار ليحصد الجائزة، متقدمًا على محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي حل في المركز الثاني، وبيدري، لاعب برشلونة، الذي جاء في المركز الثالث.

إنجازات مبابي في فبراير 2025:

الدوري الإسباني:

توج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر فبراير، متفوقًا على لاعبين مثل:

بيدري (برشلونة).

أنتي بوديمير (أوساسونا).

أنتوني (ريال بيتيس).

أوهيان سانسيت (أتلتيك بيلباو).

دوري أبطال أوروبا:

كما أضاف مبابي إنجازًا آخر بتألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بعد تألقه في مباراة الإياب من الملحق المؤهل لدور الـ16.

سجل مبابي هاتريك في شباك مانشستر سيتي، ليقود ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

تفوق في هذه الجائزة على لاعبين مميزين مثل:

أوركون كوكو (بنفيكا).

نوا لانج (آيندهوفن).

فيتينيا (باريس سان جيرمان).

محمد صلاح في المركز الثاني:

جاء محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثاني في تصنيف IFFHS لأفضل لاعب في العالم لشهر فبراير، بعد أن كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في يناير 2025.

ويُعتبر أداء صلاح المميز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سببًا رئيسيًا في احتفاظه بمركز متقدم في التصنيفات العالمية.