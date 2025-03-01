قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقلب الصفحة..تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان
غزة دون تهجير.. رئيس دفاع النواب يكشف أبرز الملفات المطروحة بالقمة العربية الطارئة
عمر الدم ما يبقي ميه.. فتاة 23 عاما تتبرع لشقيقتها بفص كبد لإنقاذ حياتها
كامل الوزير يطالب شركة الطرق والنقل بفتح مجالات عمل بأفريقيا والدول العربية
دعاء التوبة والاستغفار.. اغتنمه أول يوم رمضان
تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص
أدعية رمضان من اليوم الأول إلى الثلاثين.. 66 دعاء تجمع كل الأرزاق
حماس: لا توجد حاليا أي مفاوضات داخل الحركة بشأن المرحلة الثانية
تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.. بشري من النيابة للمواطنين خلال رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان 2025.. اعرف موعد الإفطار في جميع المحافظات
هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
مصر روحها في رمضان.. حملة جديدة تطلقها السياحة تركز على الثراء والتنوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لشهر فبراير.. وهذا موقف صلاح

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) اليوم السبت عن فوز النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لشهر فبراير 2025.

جاء هذا التتويج بعد أداء متميز من مبابي مع فريقه في الدوري الإسباني، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق انتصارات حاسمة.

تألق مبابي خلال شهر فبراير، حيث سجل أهدافًا حاسمة وقاد فريقه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المحلية والأوروبية.

 و تفوق على مجموعة من النجوم الكبار ليحصد الجائزة، متقدمًا على محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي حل في المركز الثاني، وبيدري، لاعب برشلونة، الذي جاء في المركز الثالث.

إنجازات مبابي في فبراير 2025:

الدوري الإسباني:

توج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر فبراير، متفوقًا على لاعبين مثل:

بيدري (برشلونة).

أنتي بوديمير (أوساسونا).

أنتوني (ريال بيتيس).

أوهيان سانسيت (أتلتيك بيلباو).

دوري أبطال أوروبا:

كما أضاف مبابي إنجازًا آخر بتألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بعد تألقه في مباراة الإياب من الملحق المؤهل لدور الـ16.

سجل مبابي هاتريك في شباك مانشستر سيتي، ليقود ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

تفوق في هذه الجائزة على لاعبين مميزين مثل:

أوركون كوكو (بنفيكا).

نوا لانج (آيندهوفن).

فيتينيا (باريس سان جيرمان).

محمد صلاح في المركز الثاني:
جاء محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثاني في تصنيف IFFHS لأفضل لاعب في العالم لشهر فبراير، بعد أن كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في يناير 2025.

ويُعتبر أداء صلاح المميز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سببًا رئيسيًا في احتفاظه بمركز متقدم في التصنيفات العالمية.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يكشف شرطه للقاء زيلينسكي مجددا

الشيخ أحمد الطيب

طلب عاجل من شيخ الأزهر الشريف للمسلمين في أول ليالي رمضان

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

اشرف بن شرقي

هانى شكرى يوضح أسباب عدم ضم الزمالك لـ أشرف بن شرقي

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

ترشيحاتنا

مبابي

مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لشهر فبراير.. وهذا موقف صلاح

اشرف داري

موقف أشرف داري وحقيقه غيابه عن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش.. خاص

إيزاك

برشلونة يصطدم بعقبات مالية ومنافسة شرسة في سباق التعاقد مع إيزاك

بالصور

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فطارك عندنا .. محشي مشكل وبط متحمر والحلو.. كنافة بالمانجو

محشي وبط
محشي وبط
محشي وبط

مستوحاة من الطائرات المقاتلة.. شاهد سيارة كورفيت مافريك الخارقة

كورفيت مافريك
كورفيت مافريك
كورفيت مافريك

رمضان بلا سكر.. كيف تختار مشروبات تجنبك المفاجآت السامة؟

رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟

فيديو

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد