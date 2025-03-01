نشرة المرأة والمنوعات : علاج سحري للتخلص من الإمساك في رمضان.. الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك، الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان، نصائح طبية لتجنب مشاكل العادات السيئة في الإفطار والسحور، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

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لن تتوقع .. هذه الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان

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