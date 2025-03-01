ختام الدورة التدريبية حول تحديث البروتوكول الموحد بمستشفيات الحميات بالغردقة

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتحديث البروتوكول الموحد والدليل الإرشادي الإكلينيكي للأمراض بمستشفيات الحميات في الغردقة، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ضمن جهود الإدارة المركزية للطب العلاجي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

أقيمت الدورة تحت إشراف الدكتورة زهور يوسف، مدير إدارة الحميات بالمديرية، والدكتورة شيرين علاء الدين، مدير مستشفى الحميات بالغردقة.

أهداف الدورة التدريبية وتفاصيلها

عُقدت الدورة داخل قاعة التدريب بمستشفى الحميات، بمشاركة أطباء وصيادلة مستشفيات البحر الأحمر، وركزت على:

رفع كفاءة الكوادر الطبية في مجال الرعاية الإكلينيكية.

في مجال الرعاية الإكلينيكية. مناقشة وتحديث بروتوكولات العلاج وفق أحدث المعايير الطبية.

وفق أحدث المعايير الطبية. استعراض الأدلة الإرشادية الخاصة بالتشخيص والعلاج لضمان تقديم رعاية صحية متطورة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية مثل هذه الدورات في تحسين الخدمات الصحية وتطوير أداء الفرق الطبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

اهتمام بالكوادر الطبية وتطوير الأداء

يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار خطة وزارة الصحة لتحديث الإجراءات العلاجية داخل المستشفيات، حيث تُعتبر مستشفيات الحميات من أهم المؤسسات الصحية المعنية بالتعامل مع الأمراض المعدية، مما يجعل تحديث بروتوكولات العلاج أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.