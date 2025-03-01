وفاة طفلين في حريق بمنزل بمحافظة الوادى الجديد

لقي طفلان مصرعهما، منذ قليل، في حادث حريق داخل منزل بأحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بحى النور بمدينة الخارجة، حيث تسبب الحريق في وفاة طفلين شقيقين هما طه محمد طه، 4 سنوات، ونادين محمد طه، 2 سنوات، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل الطفلين المتوفيين لمستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالواقع لإحالته للنيابة العامة.