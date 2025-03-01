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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسن يتخلص من حياته شنـ.قاً داخل أرض زراعية بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد الطحاوي

تخلص مسن يبلغ من العمر 60 عاما من حياته عن طريق الشنق في أرض زراعية بقرية كفر عياد دائرة مركز ابوحماد وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الاحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى الاحرار بالزقازيق يفيد استقبال "اسماعيل م ا" 60 سنة مقيم كفر عياد " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين قيامه من حياته عن طريق الشنق في أرض زراعية بقرية كفر عياد دائرة مركز ابوحماد وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الاحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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