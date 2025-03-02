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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورفؤاد تستعيد رونقها .. رقابة مشددة من رئيس المدينة وحملات نظافة ليلية | شاهد

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد اعمال النظافة
رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد اعمال النظافة
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال شركة النظافة في أول أيام عملها بالمدينة، لمتابعة جهود فرق النظافة في تنفيذ مهامهم من كنس ورفع المخلفات. جاء ذلك ضمن خطة الارتقاء بمنظومة النظافة، وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين، بما يسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على قطاعات المدينة، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.
ورافقه خلال الجولة المهندسة رانيا منير، مديرة الإدارة الهندسية.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي تقديره الكبير لجهود العاملين بمنظومة النظافة، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم في مختلف الظروف. وأوضح أن هذه الجهود تُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد، لافتًا إلى أن منظومة النظافة تتكامل مع مشروعات التنمية والخدمات الأخرى التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمدينة. كما أشار إلى أن خطة العمل تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين بشكل مستمر، بما يحقق رضا المواطنين ويسهم في تحسين جودة الحياة.

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي أنه سيقوم بتنفيذ جولات مفاجئة لمتابعة سير أعمال النظافة ميدانيًا، مؤكدًا أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان تنفيذ الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة. كما شدد على أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا رفضه التام لأي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس مدينة بورفؤاد التزام الجهاز التنفيذي الكامل بتحسين البيئة العامة والحفاظ على نظافة المدينة، مشددًا على أن ملف النظافة سيظل في مقدمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وداعيًا جميع المواطنين إلى التعاون مع أجهزة المدينة وشركة النظافة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

بورفؤاد النظافة مدينة بورفؤاد

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