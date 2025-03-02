وجبة ضاحكة وبداية مشوقة.. «جودر 2» يعيد شهرزاد وشهريار للقمة مع ياسر جلال وياسمين رئيس |شاهد

انطلقت أولى حلقات مسلسل «جودر 2»، الذي يُعرض على قناتي DMC وDMC دراما، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية، بمشهد كوميدي بين شهريار (ياسر جلال) وشهرزاد (ياسمين رئيس)، حيث حاولت شهرزاد إعداد وجبة لزوجها، لكنها نسيت تنظيف الدجاج، ليرد عليها شهريار ضاحكًا:

"حد يسيب الفراخ برجليها! لازم تتنظف قبل ما تتطبخ، المهم إنك حاولتي... كمّلي قصة جودر وإيه اللي حصل له في الكهف."

وقد أضفى هذا المشهد طابعًا فكاهيًا مميزًا على الحلقة الأولى.

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ويعيد مسلسل «جودر» المشاهدين إلى زمن الحكايات الكلاسيكية والأحداث الفريدة، من خلال تقديم تجربة درامية خاصة بمستوى إخراجي متميز، مما يجعل الجمهور المصري في حالة ترقب وشغف لمتابعة العمل، خاصة أن حكايات شهرزاد لطالما كانت جزءًا أصيلًا من مواسم رمضان في العقود الماضية.

وينقل المسلسل المشاهدين إلى عالم عجيب يمزج بين السحر والواقع والخيال والحقيقة، مع استخدام تقنيات بصرية غير مسبوقة في الدراما المصرية. وقد كشف البرومو عن إمكانيات إنتاجية ضخمة سخّرتها الشركة المنتجة لإخراج العمل بأفضل صورة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم ياسر جلال، الذي يجسد شخصيتي "شهريار" و"جودر المصري"، وهو الرجل الذي تعقّدت مصائره قبل ولادته بسبب خلافات التاجر "عمر" مع أخويه.

ويشاركه البطولة كل من: نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي.

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.