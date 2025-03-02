سيامة كاهن جديد لإيبارشية الدول الإسكندنافية .. صور

احتفلت إيبارشية الدول الإسكندنافية، أمس، بسيامة كاهن جديد للخدمة بكنائس الإيبارشية بيد نيافة الأنبا أباكير أسقف الإيبارشية.

سيامة كاهن جديد

وصلى نيافته أمس قداس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الكبير، في كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والبابا كيرلس بنورشوبينج بالسويد، وشاركه نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، وعقب صلاة الصلح أتم نيافتهما سيامة الشماس المهندس زكي ممدوح كاهنًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس أنتوني.

شارك في صلوات القداس والسيامة القس كاراس صموئيل، والقس يوحنا مكرم، والقس صليب ملكي من الكنيسة السريانية، والقس هاجوس من الكنيسة الإريترية.

هذا وسوف يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس أثناسيوس الرسولي بإنجلترا.