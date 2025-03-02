تشكيل برشلونة المتوقع ضد سوسيداد بالدوري الإسباني.. عودة أراوخو الأبرز

استقر الألماني هانز فليك اىمديؤ اىفني لبرشلونة، بششكل كبير على ملامح تشكيل البارسا في مواجهته أمام ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، من المنتظر أن يعتمد المدرب هانز فليك على المدافع رونالد أراوخو في التشكيل الأساسي، بعدما تحدث عنه بإيجابية خلال المؤتمر الصحفي.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.



ويدخل برشلونة المواجهة بهدف تحقيق الفوز واستعادة صدارة الليجا، التي خطفها أتلتيكو مدريد مؤقتًا بعد انتصاره على أتلتيك بيلباو (1-0)، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف وريال مدريد الثالث.