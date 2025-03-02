موقع إنجليزي: محمد صلاح يفضل البقاء في ليفربول ويرفض عروض الدوري السعودي

يتمسك النجم المصري محمد صلاح بالاستمرار مع نادي ليفربول خلال الموسم المقبل، رغم انتهاء عقده في يونيو 2025 وعدم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

ووفقًا لما أورده موقع "Telefoot" الإنجليزي، فإن صلاح يعتبر البقاء في "أنفيلد" أولويته الرئيسية، ويرفض مناقشة أي عروض أخرى خلال الفترة الحالية، رغم اهتمام أندية الدوري السعودي وباريس سان جيرمان بضمه.

ورغم العروض المالية الضخمة المقدمة له، يفضل النجم المصري انتظار موقف ليفربول قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وساهم صلاح هذا الموسم في 52 هدفًا، حيث سجل 30 هدفًا وصنع 22 آخرين، ليواصل تألقه كأحد أبرز نجوم الفريق.