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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ مفاوضات مكثفة مع مدافع الفريق

حسام عبالمجيد
حسام عبالمجيد
منتصر الرفاعي

بدأ مسئولو نادى الزمالك مفاوضات مكثفة عبر لجنة التخطيط برئاسة حسين لبيب لتعديل عقد حسام عبدالمجيد قلب دفاع الفريق الكروى الأول وزيادة مدة التعاقد فى الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الزمالك رفع عقد حسام عبدالمجيد إلى الفئة الأولى ماليا التى تتخطى رواتبها حاجز الـ 12 مليون جنيه تقديرًا لتألقه مع الفريق فى آخر 3 مواسم ونجاحه فى المشاركة بشكل أساسي.

ويسعى الزمالك من وراء قرار تعديل عقد حسام عبدالمجيد ورفع راتبه السنوى إلى غلق الباب أمام رحيله لأى ناد خارج مصر مستقبلًا خاصة بعد تألقه اللافت رفقة الزمالك فى الفترة الأخيرة.

وكان حسام عبدالمجيد تلقى قبل فترة عدة عروض احترافية للرحيل عن الزمالك ولكن قوبلت بالرفض من جانب الإدارة وأوصى جوزيه بيسيرو المدير الفنى بضرورة الإبقاء عليه.

جلسة بيسيرو 


عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل، وطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات.


وأكد بيسيرو أنه يثق في قدرات الفريق على الظهور بأفضل صورة، وطالبهم باستغلال الفرص التي تسنح لهم في المباريات للتسجيل.


وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الفريق البترولي في مسابقة الدوري.


مران بدنى 


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز


وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة مايكل جوزيه مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.


وحرص البرتغالي جوزيه بيسرو على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على جاهزية اللاعبين.


تدريبات تأهيلية 


أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


ويعاني محمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.


برنامج زيزو 


خاض أحمد مصطفى " زيزو" ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض الثنائي لبرنامج تدريبي خاص في ظل غيابهما عن لقاء إنبي المقبل للإيقاف .


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


جلسة ميدو مع محمد السيد
عقد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك إجتماعا مع محمد السيد لاعب وسط الفريق الأبيض الشاب للتفاوض معه بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء .

وعلم صدى البلد أن جلسة ميدو مع محمد السيد جاءت بعدما نما الى  علمه بوجود رغبة لدى النادى الأهلى فى التعاقد مع موهبة الزمالك الصاعدة ولتفويت الفرصة على مسئولى القلعة الحمراء بخطف اللاعب الذى ينتظره مستقبلا باهرا مع الكرة المصرية.


ووافق محمد السيد على تجديد عقده مع الزمالك مع وضع بندا يمكنه من خوض تجربة الإحتراف الأوروبى حال تلقيه عرضا مناسبا للزمالك وله .
 

الزمالك ميدو زيزو حسام عبد المجيد بيسيرو

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