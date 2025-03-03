مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م

تستعد نقابة الصحفيين لإجراءات الجمعية العمومية المقرر لها 7 مارس وتناقش كافة الاقتراحات المقدمة من الزملاء فى حال اكتمال النصاب القانوني وعقدها .

زكان مجلس نقابة الصحفيين، وجه الدعوة الى الزملاء الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م، في موعد أقصاه أسبوع قبل الانعقاد طبقًا للمادة (34) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 1976م.

وأغلقت باب تلقى الاقتراحات من الزملاء الخميس الماضى الموافق 27 فبراير 2025 .

كما وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.



2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.



3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.



4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.



5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.