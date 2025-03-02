قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى.. فيديو
وزير الأوقاف: رمضان شهر الروحانية والأخلاق والوطنية
وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلام إيراني: استقالة جواد ظريف من منصب مساعد الرئيس الإيراني
الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين
بث مباشر.. افتتاح السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
فرمان من كولر.. نظام غذائي صارم بـ الأهلي خلال شهر رمضان
رابطة الأندية تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري
ايناس الدغيدي: محمد رمضان وعمرو سعد والعوضي بيقلدوا أحمد زكي
والدتي بكت.. إمام عاشور يكشف عن اللحظة الأصعب في مشواره مع كرة القدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر رامي تروي موقفًا محرجًا مع عادل إمام في مسرحية الزعيم

سحر رامي
سحر رامي
يوسف أيمن

كشفت الفنانة سحر رامي عن أحد أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، وذلك أثناء عرض مسرحية "الزعيم" مع الفنان عادل إمام. 

تأخر غير معتاد بسبب التصوير والزحام

وأوضحت أنها رغم التزامها الشديد بالمواعيد، اضطرت للتأخر عن المسرح لأول مرة بسبب تصوير مسلسل "الزيني بركات"، بالإضافة إلى زحام الطريق، ما جعلها تصل قبل العرض بدقائق قليلة وهي في حالة ارتباك شديدة.

مفاجأة في انتظارها أمام المسرح

وأثناء مشاركتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سحر أنها فوجئت عند وصولها بأن عادل إمام وكامل طاقم المسرحية، ومن بينهم أحمد راتب، رجاء الجداوي، وسمير خفاجي، يقفون خارج المسرح في انتظارها، وهو ما جعلها تشعر بضغط نفسي كبير.

رد فعل عادل إمام غير المتوقع

وأشارت إلى أن أكثر ما زاد من شعورها بالحرج هو أن عادل إمام لم يوجه لها أي عتاب، بل اكتفى بسؤالها بلطف: "كويسة؟!"، ثم طلب منها الدخول سريعًا للاستعداد للعرض، ما جعلها تشعر بامتنان كبير تجاه أسلوبه الراقي في التعامل مع زملائه.

درس لا يُنسى عن الالتزام والاحترام

وأضافت سحر أن هذه التجربة كانت درسًا لن تنساه، حيث أدركت مدى التزام زملائها في العمل واحترامهم للمواعيد، مؤكدة أن التعامل المهني والاحترافي هو أساس نجاح أي عمل فني.

عادل إمام الزعيم مسرحية سحر رامي مسرحية الزعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

ترشيحاتنا

نواب البرلمان

نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية

الأقطان

برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي

محمد همام

الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين

بالصور

صاحبة واجب.. فيفي عبده تواسي باسم سمرة في وفاة والدته

فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة

أبطال العتاولة ونجوم الفن في عزاء والدة باسم .. شاهد

باسم سمرة من عزاء والدته
باسم سمرة من عزاء والدته
باسم سمرة من عزاء والدته

سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان

سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان

شهادة معاملة أطفال الحلقة 3.. محمد هنيدي ينقذ نهى عابدين من عمها

نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي

فيديو

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

ايمان عبد اللطيف

الإعلان عن موعد عيد الفطر 2025 فلكيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد