سحر رامي تروي موقفًا محرجًا مع عادل إمام في مسرحية الزعيم

كشفت الفنانة سحر رامي عن أحد أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، وذلك أثناء عرض مسرحية "الزعيم" مع الفنان عادل إمام.

تأخر غير معتاد بسبب التصوير والزحام

وأوضحت أنها رغم التزامها الشديد بالمواعيد، اضطرت للتأخر عن المسرح لأول مرة بسبب تصوير مسلسل "الزيني بركات"، بالإضافة إلى زحام الطريق، ما جعلها تصل قبل العرض بدقائق قليلة وهي في حالة ارتباك شديدة.

مفاجأة في انتظارها أمام المسرح

وأثناء مشاركتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سحر أنها فوجئت عند وصولها بأن عادل إمام وكامل طاقم المسرحية، ومن بينهم أحمد راتب، رجاء الجداوي، وسمير خفاجي، يقفون خارج المسرح في انتظارها، وهو ما جعلها تشعر بضغط نفسي كبير.

رد فعل عادل إمام غير المتوقع

وأشارت إلى أن أكثر ما زاد من شعورها بالحرج هو أن عادل إمام لم يوجه لها أي عتاب، بل اكتفى بسؤالها بلطف: "كويسة؟!"، ثم طلب منها الدخول سريعًا للاستعداد للعرض، ما جعلها تشعر بامتنان كبير تجاه أسلوبه الراقي في التعامل مع زملائه.

درس لا يُنسى عن الالتزام والاحترام

وأضافت سحر أن هذه التجربة كانت درسًا لن تنساه، حيث أدركت مدى التزام زملائها في العمل واحترامهم للمواعيد، مؤكدة أن التعامل المهني والاحترافي هو أساس نجاح أي عمل فني.