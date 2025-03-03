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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة بأسرار المحلات

طاجن ورق عنب
طاجن ورق عنب
ريهام قدري

يعد طاجن ورق العنب باللحمة من الوصفات المميزة، التي تقدم في رمضان على مائدة الإفطار ..نقدم لكي طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة بأسرار المحلات :

المقادير :
(لعمل اللحمة)
كيلو لحمة موزة
٢عود روز ماري فريش
مكعب زبدة
زيت
ملح
فلفل أسود حب
(لعمل ورق العنب)
نصف كيلو ورق عنب
كيلو أرز مصري
٤بصل مفروم
حزمة شبت مفروم
حزمة بقدونس مفروم
حزمة كزبرة مفرومة
٢فلفل حار مفروم
٢طماطم مبشورة 
٣م ك صلصة
مكعب مرقة
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة زبدة
كزبرة جافة
بهارات لحمة
كمون
ملح
فلفل أسود  
طريقة التحضير :
(لعمل اللحمة)
في بولة نضع اللحمة ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والروز ماري والقليل من الزيت، ثم في طاسة ساخنة جيداً على النار نضع مكعب الزبدة، ثم نضع اللحمة المتبلة ونشوحها من الجانبين، ثم نضيف القليل من الماء الساخن ونتركه حتى يغلي مع اللحمة.
(لعمل ورق العنب) 
في ووك على النار نضع الزيت والزبدة، ثم نضع البصل والطماطم والفلفل الحار والتوابل كلها والصلصة ومكعب المرقة ونقلب، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والخضرة والأرز ونقلب جيداً ،ثم يرفع الخليط من على النار، ثم نفرد ورق العنب ونحشيه بالخليط ونغلق الأطراف ونلفه رول بحجم الإصبع.

 (لتجميع الطاجن)
في حلة على النار نضع شرائح بصل ثم نضع قطع اللحمة، ثم نرص فوقها ورق العنب ثم نسقيه بالمرقة ونضع طبق على الوجه ونغطي الحلة ونتركه حتى تمام النضج، ثم نقلب الحلة في طبق التقديم ونتركها لمدة ٥ دقائق ثم نرفعها ويقدم ساخن بالهنا والشفا
ملحوظة :
يمكن عمل طشة لورق العنب وتوضع على الوجه.

ورق العنب طاجن ورق العنب باللحمة طاجن ورق العنب

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