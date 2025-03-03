محافظ بني سويف: خطة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروع.

وخلال الزيارة تمت متابعة،منظومة العمل والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، بجانب عقد اجتماع مع مهندسي ومشرفي المشروع،تم خلاله التأكيد على الالتزام بمهام ومواعيد العمل خلال شهر رمضان.

ناقش السكرتير العام المساعد تفاصيل العمل ومراحل ونوعية الإنتاج، والمشكلات التي تواجه المشروعات لتحقيق أفضل إنتاجية وزيادة الأرباح،علاوة على عرض الجهود والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية ،والتي استهدفت الحفاظ على سلامة القطعان ومواجهة الأوبئة والأمراض لزيادة الإنتاجية بجانب متابعة مستجدات وجهود التوسع في منافذ البيع لتعظيم عوائد المشروع، والدفعات الجديدة التي تم استلامها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ" د. محمد هاني غنيم"بمتابعة خطة المحافظة التي تهدف للنهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم عوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زيادة بعد بأعمال التطوير ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.