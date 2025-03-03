بعد وقفه عن العمل.. فرصة ثانية أمام ميدو عادل بعد حكم القضاء الإداري

أتاح القانون للفنان الشاب ميدو عادل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بإيقافه عن العمل 4 أشهر لسبه الفنانة لقاء سويدان..

و أصدرت محكمة القضاء الأدارى قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء.

وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.

كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم.