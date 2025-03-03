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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلومبرج: ترامب لديه آراء أقل تشددا من بعض مساعديه بشأن أوكرانيا

ترامب
ترامب
محمد القاضي

ذكرت وكالة بلومبرج عن مسؤول أوروبي مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه آراء أقل تشددا من آراء بعض مساعديه بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وأوضحت الوكالة عن المسؤول الأوروبي، أنّ عددًا من مستشاري ترامب كانوا يصرون على استقالة زيلينسكي كجزء من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وفي سياق آخر، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أنه من الضروري أن يجلس الرئيس الأوكراني زيلنيسكي ويتحدث عن شروط السلام، وفقا لما صرح به لفوكس نيوز، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز، إنّ الوقت ليس في صالح زيلينسكي وصبر الشعب الأمريكي ليس بلا حدود.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نحتاج أن نسمع من زيلينسكي أنه سيوقع الاتفاق ويلتزم بمسار وقف الحرب".

ترامب أوكرانيا الرئيس الأمريكي

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