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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ألفاظ خارجة وصراخ ورعب.. زينة تقع في فخ رامز إيلون مصر وتعترف اعترافا خطيرا

زينة
زينة
هاني حسين

وقعت الفنانة زينة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز  إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

سخرية رامز جلال من زينة 

سخر الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج “رامز  إيلون مصر”، من الفنانة زينة، قائلا:"  أي فنان يكون له هوية وشكل ولون وطعم.. والفنانة اللي جايبة عاملة زي القلقاس مش مفهومة ومش ماسكين لها شخصية".

وتابع رامز جلال :" هل هي من الزمالك والا الإباجية، الفنانة دي تعرضت لصدمة في بداية حياتها وفقدت بوصلاتها ومحتاجة لعلاج".

كما سخر الفنان رامز جلال من  ملابس الفنانة زينة، قائلا: "من بعيد لو شفت زينة ممكن أفتكرها كنبة وأقعد عليها .. والنهاردة جايبها عشان أخليها تختار أدوارها، ولو محصلش تسيب التمثيل وتربي عيالها ".

صعق بالكهرباء 


بدأ الفنان رامز جلال في تنفيذ فقرات مقلبه، وقام أحد معاوني رامز جلال بربط الفنانة زينة، في سرير بحجة القيام بفحوصات طبية سريعة بواسطة الإنسان الآلي .


وجه الفنان رامز جلال أسئلة للفنانة زينة، وأثناء حديثهما يقوم بصعقها بالكهرباء أثناء ربطها على السرير، وبدأت الفنانة زينة في الصراخ والتلفظ بألفاظ خارجة خلال تنفيذ المقلب الخاص برامز إيلون مصر.

ووجهت زينة حديقها للفنان رامز جلال، وطالبته بالتوقف عن تنفيذ مقلبة، قائلة :"أنا هموت يا رامز واللي بتعمله ده جه في عنيا ".

وتابعت زينة :" أتعهد أنا بعدم التعرض لرامز جلال وموافقة على كل اللي هيحصلي في الحلقة دي".

إسمي الحقيقي وسام 

وأكملت زينة :" مش عمرو دياب اللي سماني وهو قالي زينة أحلى من وسام  وانا اسمي وسام".

وأكملت زينة :"  أنا كل فضايحي في الجرايد.. وكنت بلعب كرة قدم في نادي الزمالك وأنا صغيرة".

هدد الفنان رامز جلال، زينة، بالعقرب، وأجبر رامز جلال زينة على الغناء، وقالت :" رامز جلال.. عم المجال.. شربني مقلب.. ولا في الخيال ".

وسألها رامز جلال قائلا:" مين أكتر حد هيفرح فيكي بعد المقلب، وردت زينة :" أنا أعدائي رجالة ".

معرفش رانيا يوسف 

ووجه رامز جلال سؤالا لزينة قائلا:" مش ناوية تصالحي رانيا يوسف"، وردت زينة: والله مافيش بيني وبينها حاجة معرفهاش خالص.. شفتها في مهرجان الجونة".

وتابع رامز جلال ساخرا، :"   إيه أحلى دور عمله.. البطانة؟".

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر 2025


تضمنت قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الجديد.. رامز إيلون مصر 2025 كل من إلهام شاهين ونور النبوي وحسام حبيب والكابتن حسام حسن وناصر منسي وطاهر محمد طاهر وأحمد العوضي وفيفي عبده ومحمد عبد الرحمن وإمام عاشور وحسام حبيب وغيرهم.

مسابقة رامز إيلون مصر


كشف رامز جلال عن الفائزين فى مسابقة برنامجه "رامز إيلون مصر" الذي يعرض علي شاشة قناة mbc مصر .

وكتب رامز جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" بسم الله ماشاء الله، الف الف مبروك للفائزين فى مسابقة برنامج #رامز_إيلون_مصر، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر والله المستعان".
 

اخبار التوك شو رامز جلال زينة مقلب رامز رامز إيلون مصر

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