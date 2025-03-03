سحر رامي: لا أشعر بالخذلان.. والفرص تأتي لمن يستحقها

ردت الفنانة سحر رامي على تساؤل حول شعورها تجاه المنتجين والمخرجين الذين كانوا مقربين من عائلتها، وأوضحت أنها لا تشعر بالخذلان أو نكران الجميل، قائلة: "هذه الفكرة ليست في قاموسي، ولم أفكر أبدًا بهذه الطريقة."



وأضافت خلال لقائها في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ، أنها لم تحاول الاتصال بأي منتج أو مخرج لطلب فرصة للعودة إلى التمثيل، موضحة: “لم يحدث أبدًا أن رفعت سماعة الهاتف وطلبت عملاً، ولن أفعل ذلك، لأنني أؤمن بأن الفرص تأتي في الوقت المناسب لمن يستحقها.”

تابعت: “لقد خضت تجارب عديدة مع مخرجين مختلفين، وأدركت أن بعضهم لا يعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى الممثل، بينما هناك مخرجون قادرون على إبراز جوانب جديدة تمامًا من أداء الفنان.”

وأوضحت سحر رامي أن هناك أزمة حقيقية في صناعة الفن المصري، حيث يعاني المجال من ضعف النصوص والإخراج، مشيرةً إلى أن كثيرًا من الأعمال أصبحت تُقدم بجودة متوسطة أو دون المستوى.

وأضافت: "للأسف، أصبحنا نعتمد على نصوص غير مكتملة، وعملية التحضير أصبحت تتم بطريقة عشوائية يجب أن يبدأ كل مشروع بتحضير متكامل، حيث يجتمع السيناريست مع المخرج لمناقشة الرؤية، مع احترام وجهة نظر كاتب القصة الأصلية، إذا كان العمل مقتبسًا منها لا بد أن يكون السيناريو مكتملًا قبل بدء التصوير، وليس كما يحدث الآن حيث يكتب العمل أثناء التنفيذ، مما يؤدي إلى فوضى كبيرة في الإنتاج."



