أحمد موسى: الكنيست الإسرائيلي شهد خناقة واشتباكات بسبب نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى، انه كان هناك خناقة واشتباكات كبيرة داخل الكنيست الإسرائيلي أثناء حديث نتنياهو .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أسر الرهائن والمحتجزين يرغبون في الوصول إلى المرحلة الثانية لاتفاق غزة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو لا يرغب في الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وكان هناك هجوم شديد من أعضاء في الكنيست على نتنياهو ووصفوه بأنه مجرم حرب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو أكد انه قدم الكثير لصالح إسرائيل وتباهى بالجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" زعيم المعارضة الإسرائيلية أكد لنتنياهو أنه لن ينجو مما حدث في احداث 7 أكتوبر 2023".