أعظم مسلسل كوميدي من سنين.. عمر السعيد يهنئ نجوم أشغال شقة

أبدى الفنان عمر السعيد إعجابه بمسلسل “ أشغال شقة جدًا”، ونشر “ستوري” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “اعظم مسلسل كوميدى من سنين طويلة اتعمل...مبروك لحبيبى وأخويا شوما ولكل الناس اللي دمهم سكر”.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفى غريب، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل حمدي هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار التى سبق وأن ظهرت فى الموسم الأول.